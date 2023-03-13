Авто угнали во время тест-драйва в Шымкенте

В Шымкенте машину угнали во время предпродажной проверки ее технического состояния, сообщает Zakon.kz.

Мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ-2114 в интернете. По информации Otyrar.kz, на объявление откликнулся молодой человек. На встречу покупатель явился со своим другом и попросил сесть за руль для проверки технического состояния авто. Во время тест-драйва двое молодых людей скрылись на транспорте в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21-летние жители Туркестанской области.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В конце осени в Алматы угнали автомобиль Lexus-570.