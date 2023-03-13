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Исследователи посчитали, сколько нужно денег для счастья

счастье и деньги Фото: кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд"
Дэниел Канеман и Мэтью Киллингсворт из Принстонского университета и Университета Пенсильвании выяснили, что происходит, когда у людей есть деньги, сообщает Zakon.kz.

Счастье, как правило, растет при росте дохода. К такому выводу пришли исследователи Дэниел Канеман и Мэтью Киллингсворт из Принстонского университета и Университета Пенсильвании при опросе 33 тысяч жителей США, сообщает CBS.

Предыдущее исследование, проведенное Канеманом в 2010 году, показало, что "счастье" американцев ослабевает при достижении заработка в 75 тыс. долларов в год. Все, что происходит после преодоления этого порога, не оказывает прямого влияния на благополучие и настроение.

Канеман и Киллингсворт провели новое исследование, чтобы обновить 10-летние данные. Результаты они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Исследователи опросили 33 тыс. американцев, причем самая низкая зарплата у опрашиваемых начиналась с 10 тыс. долларов в год.

За участниками следили с помощью приложения, которое в разные моменты дня спрашивало у них о самочувствии. Исследователи сопоставили эти ощущения с доходом человека, чтобы получить данные.

Они обнаружили, что люди, получающие зарплату даже до 500 тыс. долларов в год, в целом чувствуют себя более счастливыми.

"Проще говоря, это говорит о том, что для большинства людей большие доходы ассоциируются с большим счастьем. Исключение составляют люди, которые материально обеспечены, но несчастливы. Например, если вы богаты и несчастны, большее количество денег вам не поможет. Для всех остальных людей большее количество денег было связано с большим счастьем в несколько разной степени".Мэтью Киллингсворт

Автор исследования добавил, что тем не менее деньги являются лишь одним из многих факторов, определяющих счастье. 

Критики исследования отметили, что сбор данных основывался на корреляции, а не на причинно-следственной связи.

Неясно, были ли эти ответы опрашиваемых результатом их финансового положения, или они просто были в хорошем или плохом настроении в определенный момент времени.

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