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Смех младенцев не всегда связан со счастьем – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:23 Фото: pixabay
Итальянские ученые из Сиенского университета выяснили, что смех младенцев не всегда связан со счастьем и другими положительными эмоциями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation, смех проистекает из способности подсознательно понимать и оценивать несоответствия в шутке или действии. Однако маленькие дети начинают смеяться задолго до осознания понятия юмора.

Авторы исследования считают, что младенцы учатся смеяться, подражая родителям. Но, по мере развития ребенка, смех становится сигналом знакомства с новыми ощущениями в том случае, если незнакомые впечатления оказались безобидными. Этот этап длится с двух до пяти лет.

Отмечается, что с пяти лет и старше дети учатся обращаться с абстрактными понятиями, то есть они могут понимать шутки. Это происходит, когда они преодолевают раннюю стадию эгоцентризма, которая мешает им понимать рассуждения других.

На этом этапе смех возникает с теми же критериями, что и у взрослых, то есть с неодобрением того, что они находят неправильным и ложным не только в других людях. Этот мыслительный процесс составляет основу хорошей кульминации: несоответствие, изумление и разрешение.

Эти три стадии развития смеха – подражание и одобрение, изумление, неодобрение – служат хорошими показателями умственного роста и развития ребенка, отметили ученые.

Исследователи советуют родителям как можно чаще смеяться вместе со своими детьми, поскольку это помогает им преодолевать неловкость и замешательство в раннем возрасте.

Ранее был опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", которые накануне, 15 апреля, подписал президент РК. Согласно поправкам, за буллинг детей будут штрафовать.

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