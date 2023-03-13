Эксперт назвала признаки весеннего обострения

В период перехода от зимы к весне первыми о себе дают знать нарушения, связанные с психотическими проявлениями. Эксперт озвучила основные признаки весеннего обострения, cообщает Zakon.kz.

В основном под нарушениями понимают заболевания эндогенного характера. На них тяжело повлиять. Это врожденные расстройства или генетические, например, биполярное.

"Это расстройство эмоциональной сферы личности: обострение страхов, паранойи, шизофрении", – отметила специалист по телесно-ориентированной терапии Светлана Пекарская.

Симптомами обострения могут быть следующие состояния:

ухудшение настроения (раздражительность, слезливость);

потеря аппетита, снижение веса, бессонница;

отсутствие желания что-либо делать и заботиться о себе;

апатия, нежелание общаться с людьми;

самоповреждение;

тревога, страхи, навязчивости;

потеря связи с реальностью.

Если человек страдает шизофренией, то к депрессивному аффекту могут добавиться голоса, бредовые идеи, психомоторное возбуждение, отсутствие критики к своему состоянию. На развитие весеннего обострения могут указывать повторяющиеся действия и мысли.

По словам Пекарской, у людей со здоровой психикой в этот момент может открыться второе дыхание.

"Вот вы прожили осень, зиму, вложили усилия, и тут появляется новая энергия, чтобы переосмыслить достигнутое, либо с большим упорством двигаться к своей цели дальше", — рассказала эксперт.

Чтобы избежать плохого настроения, стоит позаботиться о своем здоровье: ментальном и физическом. Желательно сократить объем поступающей негативной информации извне. Плохие новости запускают водоворот тревоги и паники, пишет "Пятый канал".

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