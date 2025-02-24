Что такое весеннее обострение и как его пережить

С приходом тепла специалисты начинают говорить о весеннем обострении – якобы в этот период люди становятся эмоционально нестабильными, нервными или апатичными, сообщает Zakon.kz.

Что такое весеннее обострение

Прежде всего, стоит отметить, что весеннее обострение – это не медицинский термин, а общее описание изменений в физическом и психологическом состоянии с приходом теплых дней.

"Вы не найдете термин "весеннее обострение" ни в одном классификаторе болезней. Это понятие используется в бытовом языке для обозначения любых изменений эмоционального и физического состояния, совпавших с началом весны: усиление проявления психических расстройств, яркая, порой нестабильная эмоциональность, внезапная активность и повышенная продуктивность либо, напротив, апатия и усталость". Христина Кузьмина, клинический психолог

Почему происходит весеннее обострение

В первую очередь, под весенним обострением подразумевают психоэмоциональное состояние, хотя оно неразрывно связано с физическим здоровьем. С приходом теплых месяцев после длительной зимы происходит несколько изменений.

Меняется гормональный фон

"Весной гормональный фон подвергается изменениям. Сетчатка глаза – внутренний слой, который соединяется с мозгом через зрительный нерв, естественным образом реагирует на первые признаки увеличения количества дневного света. Зимой дни становятся короче, что снижает воздействие ультрафиолета". Алексей Жито, терапевт

Весной снижается выработка гормона мелатонина, который регулирует сон и циркадные биоритмы. Становится сложнее уснуть вечером, появляется дневная сонливость. В результате развиваются симптомы, схожие с джетлагом: мозгу и телу нужно время, чтобы перейти на новый график.

Сказывается дефицит микроэлементов

В холодные месяцы организм расходует больше энергии на обогрев, а люди склонны налегать на жирную и углеводную пищу. К тому же цены на свежие овощи и фрукты к марту достигают максимума, а их качество оставляет желать лучшего. В итоге человек сталкивается с нехваткой минералов и витаминов, необходимых для поддержания активности и хорошего настроения. Иммунитет ослаблен, становится сложнее как физически, так и психологически.

Ускоряются внутренние процессы

За зиму снижается метаболизм и уровень нейромедиаторов, организм истощается. С наступлением весны эти процессы постепенно ускоряются, и если человек физически или психически нездоров, организм может давать сбои. Особенно, как сказано в публикации издания РБК Life, это касается хронических заболеваний, ранее поставленных диагнозов – в теплые месяцы они нередко обостряются.

Влияют скачки температуры

В начале весны столбик термометра скачет от ночной минусовой температуры к устойчивому дневному плюсу. Вместе с температурой меняется и давление, что увеличивает нагрузку на вегетативную систему. В эти периоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью замечают изменения в самочувствии.

Симптомы весеннего обострения

Весеннее обострение – совокупность симптомов. Люди могут ощущать его по-разному, некоторые и вовсе не замечают.

Как правило, пациенты жалуются на:

перепады настроения;

дневную сонливость;

упадок сил;

раздражительность, плаксивость;

депрессивные состояния, апатию;

головные боли;

отсутствие аппетита или, наоборот, повышенную тягу к еде;

усиление боли в суставах;

обострение аллергии и астмы;

в некоторых случаях – ажитацию, гиперактивность.

Интересно, что весеннее обострение нередко характеризуется позитивными симптомами. Так, некоторые отмечают улучшение памяти.

У кого может случиться весеннее обострение

Нет особых различий влияния весеннего обострения на девушек и женщин, молодых людей и мужчин, детей и подростков. Но важно учитывать индивидуальные физические и психологические особенности.

Эмоциональная неустойчивость. Независимо от пола и возраста, люди с подвижной психикой более подвержены внешним изменениям. Некоторые этапы жизни характеризуются значительными перепадами настроения. Например, период беременности или подростковый переходный возраст, кризис среднего возраста. Если вы часто ощущаете симптомы выгорания или апатии, будьте готовы к тому, что весной они могут усилиться.

Хронические заболевания. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, входят в группу риска и требуют особого внимания к изменениям со стороны своего здоровья.

Психические заболевания. Сезонная депрессия, обострение биполярного расстройства, активизация признаков ОКР требуют обращения к лечащему психиатру или психологу.

Как справиться с весенним обострением

Важно исключить серьезные дисбалансы в организме, хронические расстройства и острые инфекционные заболевания.

Для этого направляйтесь к врачам – терапевту и эндокринологу, сдайте необходимые анализы, постарайтесь наладить режим дня. Весеннее обострение характерно для многих болезней, в том числе нередко свидетельствует об аффективном сезонном расстройстве. Поэтому не стоит игнорировать советы специалистов.

В зависимости от жалоб врач даст советы, как справиться с весенним обострением.

В большинстве случаев основными способами профилактики будут следующие.

Режим дня. Старайтесь пораньше ложиться и спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Полноценное питание. Белки, жиры и углеводы, витамины из овощей и фруктов – правильный рацион поддерживает все важные функции организма.

Прогулки на улице. Свежий воздух и восполнение витамина D придают сил и укрепляют иммунитет.

Физическая нагрузка. Спорт не только помогает избавиться от лишних "зимних" килограммов и подтянуть фигуру к лету, но и заряжает энергией, улучшает самочувствие и повышает выносливость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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