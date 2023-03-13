Часть билетов на Париж-2024 с участием казахстанского брейк-дансера распроданы

Один из молодых видов спорта - брейк-данс, который дебютирует на Олимпийских играх 2024 года, уже достиг значимого достижения. Любители брейк-данса в первой фазе продаж раскупили все входные билеты на соревнования лучших танцоров мира, которые пройдут в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Этой новостью поделился глава оргкомитета Парижа-2024 - Тони Эстанге, который назвал эти продажи сверхуспешными.

"Первый этап прошел очень удачным для брейк-данса, потому что это одна из дисциплин, билеты на которую были распроданы всего за несколько дней, к тому же еще есть люди, желающие купить билеты. Это для нас фантастика, мы не ошиблись, включение брейк-данса в олимпийскую программу Парижа-2024 было хорошим выбором. Мы очень довольны первым этапом, ожидаем, что во время второго этапа брейк-данс также будет интересным и будет иметь большой успех". Тони Эстанге

Дополнительные билеты на брейк-данс и другие виды спорта будут доступны на 2-м этапе продаж, начиная с 15 марта. Проданы более 3,2 миллиона билетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Фото: Instagram/amir_pdvl_predatorz

Необходимо отметить, что казахстанский брейк-дансер Амир Закиров входит в число основных претендентов на медали Парижа-2024. Он доказал это недавно в Японии, где состоялась Мировая серия Breaking for Gold, рейтинговый турнир на пути к парижской квалификационной серии Олимпийских игр 2024 года. Павлодарский танцор стал победителям этих состязаний среди мужчин. Далее, он готовится для выступления в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где 14 и 15 апреля пройдут следующие соревнования Мировой серии.

Очки, набранные в Мировой серии Breaking for Gold, определят лучших танцоров, которые примут участие в Олимпийской квалификационной серии с марта по июнь 2024 года.

А чемпионы мира B-boy и B-girl 2023 года автоматически получат путевки в Париж-2024, еще пять спортсменов среди мужчин и женщин пройдут отбор через континентальные турниры.