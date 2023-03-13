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В Казахстане приняли дорожную карту по запуску общенационального проекта "Сделано в Казахстане"

Утверждена Дорожная карта "Сделано в Казахстане" Фото: akorda.kz
Приказом министра торговли и интеграции утверждена Дорожная карта по запуску общенационального проекта "Сделано в Казахстане" на 2023-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия по реализации дорожной карты:

  • Разработка новой модели защиты внутреннего рынка через инструменты технического регулирования и создания системы добровольной сертификации товаров под знаком маркировки "Сделано в Казахстане".
  • Разработка серии Национальных стандартов "Сделано в Казахстане" (предусматривающие четкие требования в отношении продукции, отечественных производителей и ее реализаторов, в том числе по размещению и продвижению такой продукции).
  • Проработка вопроса внедрения системы начисления бонусов (кэш-бэк) с банками второго уровня и торговыми сетями в целях стимулированию граждан покупать казахстанскую продукцию под знаком маркировки "Сделано в Казахстане".

Кроме того, документ предусматривает совершенствование законодательства о торговой деятельности (увеличение процента размещения товаров отечественного производства на торговой площади или полочном пространстве - до 50% - продовольственных и не менее 10% - непродовольственных, внедрение механизма по обеспечению доступа продукции под знаком маркировки "Сделано в Казахстане" в торговые сети и др.).

Также планируется внести изменения и дополнения в Кодекс "Об административных правонарушениях" в части торговой деятельности, на предмет введения соразмерной и адекватной административной ответственности, в зависимости от характера и опасности правонарушения, а также установления новых составов административных правонарушений, в рамках обеспечение соблюдения законодательства о регулирование торговой деятельности.


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Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
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