В Караганде провели обыск в доме блогера

Фото: Zakon.kz

12 марта в одном из домов в поселке Курьяновка полицейские провели обыск. Как оказалось, хозяином дома является блогер. По данным полиции Карагандинской области, во дворе обнаружена "ГАЗель", на которой, предположительно, вывозили украденное имущество, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, утром 12 марта в Железнодорожный отдел полиции УП города поступило сообщение о краже оборудования на одном промышленном предприятии. "По прибытию на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. Неизвестные, взломав навесной замок, украли со склада предприятия четыре электродвигателя и редуктор задвижки. Материальный ущерб устанавливается". Пресс-служба ДП Карагандинской области Кроме того, по уточнению полиции, камера видеонаблюдения зафиксировала скрывшийся с места происшествия автомобиль марки "ГАЗель". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли данное транспортное средство: оно находилось во дворе частного дома Караганды. Публикация от "Вечерняя Караганда" (@vk_gazeta) "33-летний владелец дома представился блогером и оказал воспрепятствование представителям органов внутренних дел. Полицейские изъяли машину и вызвали эвакуатор для его доставки в качестве вещественного доказательства в полицию". Пресс-служба ДП Карагандинской области Во время транспортировки неизвестные прокололи шины эвакуатор и тем самым воспрепятствовали законным действиям сотрудников полиции. "В настоящее время проводятся мероприятия по установлению данных лиц. Также принимаются меры по изъятию остальных вещественных доказательств". Пресс-служба ДП Карагандинской области Читайте также Трое несовершеннолетних сознались в жестоком избиении мужчины в Алматинской области Вооруженного мужчину задержали в Алматы В Байконуре брат уронил 4-месячную сестру с кухонного стола

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