В доме мэра Нью-Йорка сотрудники ФБР провели обыск
Фото: Instagram/ericadamsfornyc
Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, передает Zakon.kz.
По информации NBC, его подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.
"Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса), доме мэра, рано утром в четверг", – говорится в сообщении.
По словам адвоката градоначальника, ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон.
The FBI is conducting a search of Gracie Mansion, the home of New York City Mayor Eric Adams, according to video from WNBC, NBC News, and multiple people familiar with the matter.— Kimala Harrimuff (@MuffWorldStudio) September 26, 2024
The FBI New York declined to comment when asked this morning. pic.twitter.com/o4S5UlmD0n
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