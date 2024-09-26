Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В доме мэра Нью-Йорка сотрудники ФБР провели обыск

мэр Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 18:43 Фото: Instagram/ericadamsfornyc
Агенты ФБР провели обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на фоне сообщений о том, что ему готовятся предъявить уголовные обвинения, передает Zakon.kz.

По информации NBC, его подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.

"Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси (резиденция Адамса), доме мэра, рано утром в четверг", – говорится в сообщении.

По словам адвоката градоначальника, ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нашли способ борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.

Читайте также

военнослужащие пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде
Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде
Садыр Жапаров об ошибках Аскара Акаева: Человек не должен долго находиться на посту президента
Садыр Жапаров об ошибках Аскара Акаева: Человек не должен долго находиться на посту президента
Ужасающие кошки, булли, сфинксы
Между сфинксом и бульдогом: ужасающие кошки беспокоят зоозащитников
Елена Беляева
ФБР Нью-Йорк США 2024 год Коррупция Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса
Баян Алагузова показала, на кого похожа дочь Алиса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: