В доме мэра Нью-Йорка сотрудники ФБР провели обыск

По информации NBC, его подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.

По словам адвоката градоначальника, ФБР обыскало дом мэра "в попытке устроить спектакль" и изъять его телефон.

The FBI is conducting a search of Gracie Mansion, the home of New York City Mayor Eric Adams, according to video from WNBC, NBC News, and multiple people familiar with the matter.

