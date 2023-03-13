Срок представления налоговой отчетности истекает 15 марта

В Казахстане 15 марта 2023 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности за январь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ИС "Параграф", необходимо представить:

Декларацию по акцизу по форме 400.00.

Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, по форме 421.00.

Кроме того, при снятии с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа в феврале 2023 года должна быть представлена ликвидационная декларация по НДС по ф. 300.00.



