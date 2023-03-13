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Срок представления налоговой отчетности истекает 15 марта

15 марта истекает срок представления налоговой отчетности Фото: pexels
В Казахстане 15 марта 2023 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности за январь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ИС "Параграф", необходимо представить:

  • Декларацию по акцизу по форме 400.00.
  • Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, по форме 421.00.

Кроме того, при снятии с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа в феврале 2023 года должна быть представлена ликвидационная декларация по НДС по ф. 300.00.


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Лариса Черненко
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