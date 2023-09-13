Срок представления налоговой отчетности истекает 15 сентября
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В Казахстане 15 сентября 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности (ФНО), сообщает Zakon.kz.
В частности, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- Декларации об активах и обязательствах в электронном виде (ф. 250.00);
- Декларации о доходах и имуществе за 2022 год в электронном виде (ф. 270.00);
- Декларации по акцизу за июль 2023 года (ф. 400.00);
- Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2023 года (ф. 421.00).
Кроме того, при снятии с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа в августе 2023 года необходимо представить ликвидационную декларацию по НДС (ф. 300.00).
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