Закон "об иноагентах" Грузии: остались ли у страны перспективы войти в Евросоюз

Правящая партия и авторы законопроекта – общественное движение "Сила народа" – настаивали на том, что единственной целью проекта было обеспечить прозрачность финансирования СМИ и НПО, тогда как противники принятого в первом чтении законопроекта в один голос заявляли, что документ является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в Евросоюз.

Zakon.kz разбирался, зачем Грузии закон "об иноагентах", почему он вызвал массовые недовольства, сопровождающиеся арестами, и сможет ли теперь страна рассчитывать на вступление в Евросоюз.

Немного истории

Инициатором законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" выступило общественное движения "Сила народа". Авторы идеи – группа депутатов, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта", но при этом входят в парламентское большинство.

Скандальный законопроект внесли на рассмотрение в парламент в феврале 2023 года. Документ предусматривал создание реестра "агентов иностранного влияния", куда вошли бы некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование.

Таким образом, организациям, зарегистрированным в качестве "иноагентов", нужно было бы ежегодно отчитываться о своих доходах, предоставляя декларации. А те, кто попытался бы уклониться от этого, платили бы штрафы в размере 25 тыс. лари (почти 4,5 млн тенге).

Не получив положительных отзывов, "Сила народа" зарегистрировала альтернативную версию законопроекта – "О регистрации иностранных агентов".

По второму варианту агентом иностранной силы может быть признано любое лицо, в том числе физическое, которое: исходя из интересов иностранной силы, занимается политической деятельностью в Грузии; выступает в качестве советника по связям с общественностью, рекламного агента, сотрудника информационной службы или политического советника; финансирует в Грузии различные организации, выдает деньги или иное имущество в кредит; представляет интересы иностранной силы в отношениях с властями Грузии.

В этом варианте неисполнение закона предусматривало наказание штрафом или лишение свободы на срок до пяти лет.

Представители законопроекта тогда пояснили, что это точный перевод американского закона об иностранных агентах. Однако госдеп США не увидел в инициативе ничего общего с американским аналогом. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что законопроект имеет куда больше сходств с похожими законами, принятыми в России и Венгрии. А многие политики, правозащитники и СМИ высказали опасение, что закон послужит инструментом репрессий, который будет применяться против оппозиции и независимых журналистов.

Несмотря на противоречивые настроения, оба законопроекта отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию – это Европейская комиссия за демократию через право. Уже 7 марта парламент одобрил в первом чтении один из двух законопроектов – "О прозрачности иностранного влияния".

Протесты

Вечером 7 марта ситуация у парламента Грузии в Тбилиси сильно накалилась после того, как противники этого закона узнали о его одобрении в первом чтении.

На проспекте Руставели начали собираться неравнодушные граждане с флагами и требованиями отменить закон. Все это привело к массовым протестам, митингующие блокировали вход и выход из здания парламента. Тогда полицейские начали применять слезоточивый газ и водометы.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку жителей. Она пообещала наложить вето, если парламент примет скандальный документ.

8 марта к митингам за отмену закона присоединилась другие города Грузии – Батуми и Кутаиси, а после этого начались задержания.

Вечером того же дня жители выдвинули ряд требований властям:

Protesters in Tbilisi shielded a woman waving an EU flag from a water cannon directed at them, as police in the ex-Soviet state of Georgia tried to break up a protest outside parliament against a draft law on ‘foreign agents’ https://t.co/rDtQNnDZsc pic.twitter.com/JNmsYjDmc1