Закон "об иноагентах" Грузии: остались ли у страны перспективы войти в Евросоюз

Правящая партия "Грузинская мечта" отозвала скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" после массовых протестов жителей, которые длились на протяжении нескольких дней. О том, почему вопросы финансирования СМИ вывели на площади толпы людей - в материале Zakon.kz.

Правящая партия и авторы законопроекта – общественное движение "Сила народа" – настаивали на том, что единственной целью проекта было обеспечить прозрачность финансирования СМИ и НПО, тогда как противники принятого в первом чтении законопроекта в один голос заявляли, что документ является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в Евросоюз.

Zakon.kz разбирался, зачем Грузии закон "об иноагентах", почему он вызвал массовые недовольства, сопровождающиеся арестами, и сможет ли теперь страна рассчитывать на вступление в Евросоюз.

Немного истории

Инициатором законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" выступило общественное движения "Сила народа". Авторы идеи – группа депутатов, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта", но при этом входят в парламентское большинство.

Скандальный законопроект внесли на рассмотрение в парламент в феврале 2023 года. Документ предусматривал создание реестра "агентов иностранного влияния", куда вошли бы некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование.

Таким образом, организациям, зарегистрированным в качестве "иноагентов", нужно было бы ежегодно отчитываться о своих доходах, предоставляя декларации. А те, кто попытался бы уклониться от этого, платили бы штрафы в размере 25 тыс. лари (почти 4,5 млн тенге).

Не получив положительных отзывов, "Сила народа" зарегистрировала альтернативную версию законопроекта – "О регистрации иностранных агентов".

По второму варианту агентом иностранной силы может быть признано любое лицо, в том числе физическое, которое: исходя из интересов иностранной силы, занимается политической деятельностью в Грузии; выступает в качестве советника по связям с общественностью, рекламного агента, сотрудника информационной службы или политического советника; финансирует в Грузии различные организации, выдает деньги или иное имущество в кредит; представляет интересы иностранной силы в отношениях с властями Грузии.

В этом варианте неисполнение закона предусматривало наказание штрафом или лишение свободы на срок до пяти лет.

Представители законопроекта тогда пояснили, что это точный перевод американского закона об иностранных агентах. Однако госдеп США не увидел в инициативе ничего общего с американским аналогом. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что законопроект имеет куда больше сходств с похожими законами, принятыми в России и Венгрии. А многие политики, правозащитники и СМИ высказали опасение, что закон послужит инструментом репрессий, который будет применяться против оппозиции и независимых журналистов.

Несмотря на противоречивые настроения, оба законопроекта отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию – это Европейская комиссия за демократию через право. Уже 7 марта парламент одобрил в первом чтении один из двух законопроектов – "О прозрачности иностранного влияния".

Протесты

Вечером 7 марта ситуация у парламента Грузии в Тбилиси сильно накалилась после того, как противники этого закона узнали о его одобрении в первом чтении.

На проспекте Руставели начали собираться неравнодушные граждане с флагами и требованиями отменить закон. Все это привело к массовым протестам, митингующие блокировали вход и выход из здания парламента. Тогда полицейские начали применять слезоточивый газ и водометы.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку жителей. Она пообещала наложить вето, если парламент примет скандальный документ.

"Я категорически против рассматриваемого сейчас закона. Он призван отдалить нас от Европы. Поэтому для меня он неприемлем", – заявила президент.

8 марта к митингам за отмену закона присоединилась другие города Грузии – Батуми и Кутаиси, а после этого начались задержания.

Вечером того же дня жители выдвинули ряд требований властям:

Первое – отозвать законопроект об иноагентах из парламента;

Второе – освободить задержанных.

Protesters in Tbilisi shielded a woman waving an EU flag from a water cannon directed at them, as police in the ex-Soviet state of Georgia tried to break up a protest outside parliament against a draft law on ‘foreign agents’ https://t.co/rDtQNnDZsc pic.twitter.com/JNmsYjDmc1 — Reuters (@Reuters) March 8, 2023

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и представители движения "Сила народа" заявили о том, что отзывают законопроект из парламента без каких-либо оговорок.

"Машина лжи смогла представить его в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", – сообщила партия.

Последствия – или шансы Грузии попасть в Евросоюз

Политолог, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Адиль Каукенов заявил, что для политической культуры Грузии, по большому счету, протесты не являются чем-то экстраординарным. После "революции роз", которая проходила при экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, многие жители стали больше поддерживать митинги и бороться за свои идеи на улицах.

"Одно дело, когда люди рискуют очень многим при жесткой реакции властей. И совсем другое, когда они понимают, что это часть политической культуры и взаимодействия между оппозицией и правящей партией. Плюс нужно понимать, что в самой Грузии очень много экономических проблем, поэтому есть недовольные, которые всегда готовы сказать: "Нет". Адиль Каукенов

Он отметил, что сейчас грузинское общество все больше ориентируется на западный вектор, поскольку многие неправительственные организации Грузии активно работают с европейскими и американскими грантами.

Кроме того, в стране сильны антироссийские настроения, и как раз-таки этот законопроект напомнил жителям российский закон "об иноагентах".

"Для оппозиционных активистов, ну и в принципе для многих, кто работает с западными грантами, законопроект ассоциируется с закручиванием гаек, поскольку так или иначе его принятие сказалось бы на работе медийных личностей, журналистов. Естественно, это вызвало недовольство у всех тех, кого это могло затронуть. А конкретно в Грузии, это могло затронуть многих с учетом того, что это страна с небольшим населением", – сказал главный эксперт КИСИ Адиль Каукенов.

При этом добавил, что у Грузии практически нет шансов стать частью Евросоюза, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Some of the Beautiful Pictures We Took Yesterday at the 9th of March Rally! pic.twitter.com/NCKpWL68L2 — Georgia Today (@GeorgiaToday_GT) March 10, 2023

Эксперт привел в пример Турцию, которая десятилетиями "стучит" в двери Евросоюза.

"У Турции в сравнении с Грузией есть мощные лоббисты, которые поддерживают вступление в Евросоюз. К примеру, Польша – их политики неоднократно сетовали о том, почему крупная мусульманская демократическая страна до сих пор не в Евросоюзе. Кроме того, у страны есть огромные достижения, возможности и друзья в ЕС, тем не менее, пока Турцию не принимают и, по всему видимому, не собираются принимать. У Грузии, которая обладает меньшим весом, чем Турция, и, учитывая географическую удаленность, еще меньше шансов". Адиль Каукенов

Заявку на членство в ЕС Грузия подала 3 марта 2022 года. Однако для успешного продвижения на пути в Евросоюз Тбилиси необходимо приложить больше усилий в сфере реформ судебной системы, верховенства закона и свободы СМИ, заявил тогда председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

Кроме того, он указал, что в стране должен быть достигнут национальный консенсус о вступлении в Евросоюз, а в процессе интеграции необходимо задействовать весь политический спектр Грузии.

"Грузия стремится в ЕС, поскольку хочет жить по европейским стандартам, это объяснимо и понятно. Тем не менее, попасть в Евросоюз у Грузии весьма минимальные шансы. И никакого влияния на это законопроект "об иноагентах" не оказывает. Примут его или нет – это не имеет никакого прямого отношения к грузинскому вектору на запад", – подчеркнул политолог.

При этом он уточнил, что те требования, которые выставил Евросоюз Грузии, еще не говорят о том, что в будущем страну примут в свои ряды.

Зарубежный опыт и что значит "иностранный агент"

Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое действует в интересах другой страны.

США – первая страна, которая в 1938 году приняла закон под названием "Акт о регистрации иностранных агентов". Он вводился прежде всего в целях борьбы с пропагандистской деятельностью пронацистских организаций накануне Второй мировой войны. Закон требует, чтобы те, кто представляет в американской политике иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, раскрывали свои источники финансирования.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу нашумевший закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно документу, иноагент – это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности страны или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Подобные законы также действуют в Австралии, Венгрии и Израиле.

Что касается грузинской версии закона "об иноагентах", эксперт Адиль Каукенов считает, что документ вряд ли получит свое продолжение. Учитывая, что западный вектор для Грузии – один из важнейших, правительство не будет упорствовать в этом вопросе.

"Я думаю, что грузинская правящая партия не будет рисковать. В принципе мы это увидели, когда они заявили о том, что изъяли документ из парламента. Попытаются ли под каким-то иным вариантом его пропустить – может быть. Но уже видно, что противодействие подобным вещам в Грузии достаточно жесткое. И как удастся властям все это сделать, пока непонятно. Скорее всего, закон не будут принимать". Адиль Каукенов

А что в Казахстане?

Политолог Эдуард Полетаев отметил, что в Казахстане закон "об иноагентах" – не самый актуальный вопрос. Хотя в обществе время от времени появляются предложения о создании чего-то подобного.

"Теоретически возможно, что после выборов (в Мажилис и маслихаты - прим.) кто-то из депутатов инициирует такой законопроект. Например, в соседнем Кыргызстане были сложности в работе некоторых СМИ, тогда депутаты продвигали подобный вопрос". Эдуард Полетаев

Он подчеркнул, для того, чтобы понять, откуда идет финансирование, не обязательно принимать подобного рода законы. Этими вопросами занимаются спецслужбы, есть декларации о доходах, которые неправительственные организации подают в налоговые органы.

"Такие законы многими воспринимается, как ущемление свободы слова. Что, собственно, и произошло в Грузии. Казахстан отличается от Грузии тем, что иностранные деньги для нас не столь существенны по объему и возможностям в отличии от государственных, которые выделяются на финансирование тех же СМИ или НПО. У нас есть частные крупные лица среди бизнесменов, рекламодателей, которые вносят существенный бюджет в развитие СМИ", – рассказал Эдуард Полетаев.

В Грузии же, напротив, неправительственные организации занимают отдельный сектор экономики, из-за чего многие организации выступили против принятия закона.

Так или иначе, в правящей партии "Грузинская мечта" пообещали, когда эмоциональный фон спадет, а протестные настроения граждан успокоятся, депутаты попробуют еще раз объяснить жителям, зачем Грузии нужен закон "об иноагентах".