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Президент Грузии заявила о наложении вето на закон об иноагентах

в Грузии наложили вето на закон об иноагентах, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 21:20 Фото: wikipedia.org
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии принял в третьем чтении, сообщает Zakon.kz.

Она также отметила, что закон противоречит конституции страны.

"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен", – цитирует ТАСС Зурабишвили.

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. А 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты. Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих.

Ранее депутаты парламента Грузии подрались на заседании, обсуждая законопроект.

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