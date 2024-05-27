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Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:47 Фото: Facebook/Ansis Pūpols
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иностранных агентах ("О прозрачности иностранного влияния"), сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 мая сообщается на сайте законодательного органа.

Заседание сопровождалось дебатами между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозицией. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что закон об иноагентах "ведет к стигматизации неправительственных организаций и свободных СМИ, а потому неприемлем".

"Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт", – сказал глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, подводя итоги голосования.

Вопрос вето будет передан на рассмотрение на пленарном заседании 28 мая.

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. А 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты. Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих.

Ранее депутаты парламента Грузии подрались на заседании, обсуждая законопроект.

Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что инициатива противоречит Конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето президента.

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