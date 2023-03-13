"Токсичные родители" - мода или норма современности?

Понятие токсичности в отношениях плотно вошло в обиход, а многие молодые люди безапелляционно винят во всех бедах своих родителей и тоже называют их токсичными. Ситуация порой доходит до абсурда, когда рядовые житейские события клеймят модным термином, сообщает Zakon.kz.

"Родители токсичные, потому что учат жизни"







Своего рода руководством к классификации токсичности стала книга американского психолога Сьюзан Форвард "Токсичные родители". Конечно, опасность пьющих, бьющих и родителей-насильников не вызывает сомнений. Однако налицо и спорные моменты.





К примеру, к подкатегории «неадекватных токсичных родителей» относятся те, кто возлагает на детей хозяйственные обязанности вроде уборки или помощи в уходе за младшими членами семейства. Складывается ощущение, что последствия крайне утрированы: Форвард утверждает, что нагруженный домашними делами ребенок вырастет подавленным, вечно виноватым и забитым.





Следовательно, детей вообще не нужно приучать к домашним хлопотам и растить полными иждивенцами? А как же тогда они приготовятся ко взрослой жизни, не имея никаких навыков и опыта? С практической точки зрения здесь явно что-то не совпадает, да и традиционное воспитание построено на противоположных принципах.





Зато складывается интересная картина условно «либерального» воспитания: ребенок – ангелок, тогда как родители всегда не правы. Не трогайте цветочек, он сам распустится. Не заставляйте, не ругайте, не указывайте на ошибки. Что-нибудь да вырастет?





Терпение и труд

Как считает Виктория Левина, приходской психолог алматинского Вознесенского собора, частью воспитания как раз и является привитие навыков по хозяйству. Поддержание порядка, уход за собственной одеждой, участие в делах семьи – все это формирует личность. Но, разумеется, перегибать нельзя: помимо уборки и ухода за младшими братьями-сестрами у ребенка должно оставаться личное время.







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Другой вопрос, отмечает психолог, что многие родители несостоятельны по причине собственных проблем и отсутствия знаний. Это порой и приводит к непреднамеренной токсичности.



"У некоторых родителей есть собственные умозаключения о том, как якобы себя должен вести ребенок. К примеру, они думают, что 3-летний малыш должен все понимать и осознавать, упуская тот факт, что у ребенка нет ни опыта, ни знаний, он только учится жить в этом мире. Потому, когда ребенок сотни раз повторяет одно и то же – это не издевательство над родителями, а процесс роста нейронов для установления поведенческого паттерна и формирования привычек. Для этого нужна разнообразная среда, взаимодействие с предметами и многочисленное повторение", - пояснила Левина.

Причина такого явления объясняется физиологически: у малышей только после двух лет начинается постепенное развитие височная зона головного мозга, отвечающая за восприятие речи. Но, увы, не все взрослые это понимают, потому могут крикнуть на ребенка или даже ударить из-за шума и беспорядка.



"Но это не преднамеренная токсичность, а вызванная незнанием. Она может проявляться неосознанно. Вызывается тем, что у взрослых есть свои проблемы с ценностями, знаниями о том, как надо воспитывать ребенка", - отметила психолог.

Модные концепции для неокрепших умов





Также она привела пример из своей практики работы с подростками. По словам Левиной, именно на них сильнее всего влияет концепция токсичности родителей.

"Приходят молодые люди 18-20 лет, наслушавшись модных психологов о токсичности родителей. Такие психологи лишь подливают масла в огонь и давят на болевые точки. Ведь в 18-20 лет мы только выстраиваем свою личность. Когда же к подросткам приходит информация о токсичности, она легко укладывается в их картине мира: подростки быстро возлагают вину за свои неудачи на родителей вместо того, чтобы брать ответственность на себя", - рассказала Левина.

Действительно, по такому принципу родителей можно окрестить токсичными почти за все, будь то проявление заботы, опеки или следование устоявшемся в семье стереотипам воспитания.







"Новомодные словечки не определяют суть проблемы и критерии нормы в понятии «воспитание». Каждую ситуацию нужно рассматривать конкретно", - подчеркнула психолог Вознесенского собора.

Что делать?





Некоторые практические советы по выстраиванию отношений между родителями и детьми дал Вахтанг Джапаридзе, психолог и психотерапевт.





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"До полутора лет жизни ребенку нужно понять, что окружающий мир – дружелюбная среда, в которой можно комфортно жить. В этот период главную роль играет счастье матери. С полутора до трех лет все кардинально меняется. Ребенок начинает прощупывать границы дозволенного, порой изводить родителей и ждать, когда они взорвутся. В это время на первое место выходит фигура отца, который мягко, но твердо должен научить дитя лидерству и ответственности. Да, эти качества прививаются уже в таком раннем возрасте. В противном случае ребенок вырастет абсолютно ведомым, неспособным принимать решения ни в сложных ситуациях, ни в простых", - пояснил эксперт.

По мнению Джапаридзе, если родители психологически здоровы и устойчивы, то все это получится само собой. Но, отмечает психолог, абсолютно здоровых совсем немного.







"Мир очень сильно ускорился. Дети быстрее прежнего оказываются в позиции ответственных за своих родителей, фактически меняются ролями. Стратегии родителей – например, по заработку денег на жизнь, - устаревают. Дети видят, что можно жить по-другому. Видят это на улице или в соцсетях. И если вовремя не наладить диалог, то мнение улицы станет приоритетнее, - рассказал Джапаридзе.

Потому в отношениях с подростками придется избавляться от менторского тона и выстраивать партнерство. Родителям стоит признать, что в чем-то в жизни они могли не преуспеть, и начать совместно с детьми вырабатывать новые пути и стратегии для улучшения жизни.

"При этом и детям не стоит клеймить своих родителей некоей токсичностью. Ведь взрослые не виноваты, что мир стремительно меняется. К тому же заклейменные родители могут злиться и обижаться, а это лишит их способности творчески мыслить", - подчеркнул Джапаридзе.

Что касается концепции токсичности, то она, считает психолог, ныне применяется к месту и не к месту. Зачастую – без весомых оснований. Возможно, кому-то это выгодно финансово, резюмировал Вахтанг Джапаридзе.







Николай Иващенко, АПН

