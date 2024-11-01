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Филипп Киркоров показал редкие фото со свадьбы его родителей и раскрыл родовую фамилию

Киркоров поделился фотографиями со свадьбы его родителей и раскрыл свою настоящую фамилию, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:22 Фото: Instagram/fkirkorov
57-летний певец Филипп Киркоров поделился снимками своих родителей в молодости, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, его родители Бедрос и Виктория сыграли свадьбу 1 ноября в 1964 году.

"Ровно 60 лет назад, 1-ого ноября 1964 года родилась МОЯ СЕМЬЯ. Во Дворце бракосочетания 2-го отдела ЗАГС в Москве. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь", – подписал снимки шоумен.

Он призвал ценить и хранить семейные традиции, любовь.

"Рад, что в России 2024 – год Семьи. Это самое важное, что есть у человека", – заключил Киркоров.

Отметим, что в числе размещенных фотографий есть и свидетельство о браке его родителей. Где указано, что вступают в брак Бедрос Крикорян и Виктория Лихачёва. Для многих подписчиков это оказалось новостью.

  • Так Филипп Крикорян, а не Киркоров! Не болгарин, а армянин!
  • Ааа, так вы Крикорян?!
  • А вы оказывается Крикорян а не Киркоров?!

Между тем, это оказалось не новостью для другой части подписчиков. В открытых источниках также указано, что отец Филиппа носил фамилию Крикорян и сменил ее на Киркоров, так как это, по его словам, было обязательным условием для поступления в болгарскую школу. Напомним, что Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне в армянской семье.

В сентябре 2024 года Филипп Киркоров делился редким снимком со своей мамой.

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