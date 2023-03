"Оскар-2023": чем отличилась 95-я церемония награждения

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар". Абсолютным триумфатором на этот раз стала лента "Всё везде и сразу" – фильм победил в 7 номинациях из 11. Редакция Zakon.kz собрала самые интересные моменты вручения главной кинонаграды США.

Церемонию награждения провел американский актер и сценарист Джимми Киммел. 55-летний комик и телеведущий стал ее ведущим в третий раз.

Интересно, что организаторы "Оскара-2023" отказались от традиционной красной ковровой дорожки впервые с 1960 года. В этом году длинный ковер, по которому поднимаются в зал номинанты и почетные гости, приобрел цвет сиены с шафрановым оттенком, или проще говоря – цвета шампанского. Кроме того, расстелили ковер не на улице, а в закрытом помещении.

Организаторы объяснили новшество тем, что стремились исправить диссонанс: сама церемония создает впечатление вечернего мероприятия, однако звезды в вечерних туалетах проходят по ней при свете дня. Также сменой цвета старались привнести в мероприятие "чувство покоя и умиротворения".

Американская академия кинематографических искусств и наук вручила статуэтки премии "Оскар" следующим номинантам:

• лучшим фильмом академики признали фантастическую ленту "Всё везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэля Шайнерта. Этот фильм стал триумфатором "Оскара", собрав семь наград, в том числе за лучшую режиссуру.

#Oscars 🗣 Go Brendan!!! I grew up watching this man and then he disappeared. I'm glad he's getting his due. He's always been a versatile actor. #AcademyAwards2023 #AcademyAwards #Oscars2023 pic.twitter.com/JtjLpSFBbt — whataboutpromblane (@whataboutpromb1) March 13, 2023

• Премию за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер за главную роль в драме "Кит" Даррена Аронофски.

Команде действительно удалось провести невероятное перевоплощение главного героя, которого сыграл Брендан Фрейзер.

‘THE WHALE’ wins Best Makeup and Hairstyling at the #Oscars pic.twitter.com/HYAwnZSRUP — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

• За лучшую женскую роль Киноакадемия наградила Мишель Йео, сыгравшую главную героиню во "Всё везде и сразу".

Фото: aframe.oscars.org





Стоит отметить, что впервые за 95 лет конкурса статуэтку за "Лучшую женскую роль" получила азиатская актриса. 60-летняя Мишель Йео ("Всё везде и сразу") во время своей речи на церемонии вручения заявила: "Это доказательство того, что мечты, великие мечты, сбываются. И, дамы, не позволяйте никому говорить вам, что ваши золотые годы прошли. Никогда не сдавайтесь". Соперницей актрисы была Кейт Бланшетт (фильм "Тар").

Полный список победителей

- Лучший фильм – "Всё везде и сразу".

- Лучший режиссер – фильм "Всё везде и сразу" – режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт.

- Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер, "Кит".

- Лучшая женская роль – Мишель Йео, "Всё везде и сразу".

- Лучший фильм на иностранном языке – "На Западном фронте без перемен" (Германия).

- Лучший оригинальный сценарий – фильм "Всё везде и сразу" (режиссерский дуэт Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт).

- Лучший анимационный фильм – "Пиноккио" Гильермо дель Торо.

- Лучший монтаж – фильм "Всё везде и сразу".

- Лучший актер второго плана – Ке Хюи Куан, "Всё везде и сразу".

- Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Всё везде и сразу".

- Лучший игровой короткометражный фильм – "Прощание по-ирландски".

Команда короткометражи устроила сюрприз одному из своих друзей, у которого был день рождения. Со сцены Оскара они поздравили его, и весь зал запел "Happy birthday to you", что было очень мило. Такой подарок точно запомнится.

- Лучшая операторская работа – фильм "На Западном фронте без перемен", Джеймс Френд.

- Лучший грим и прически – фильм "Кит".

- Лучшие костюмы – фильм "Черная Пантера: Ваканда навеки", художник по костюмам – Рут Картер.

- Лучший документальный короткометражный фильм – "Заклинатели слонов".

- Лучший анимационный короткометражный фильм – "Мальчик, Крот, Лиса и Конь".

- Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен".

- Лучший оригинальный саундтрек – "На Западном фронте без перемен", композитор – Фолькер Бертельманн.

- Лучшие визуальные эффекты – фильм "Аватар: путь воды".

- Лучший адаптированный сценарий – фильм "Говорят женщины" (режиссер – Сара Полли).

- Лучший звук – фильм "Топ Ган: Мэверик".

- Лучшая песня – "Naatu Naatu" из фильма "RRR: Рядом ревет революция" (Индия).

Фото: aframe.oscars.org

На сцене театра Dolby, где проходило вручение, выступили Леди Гага и Рианна. Рианна исполнила Lift Me Up из "Черной Пантеры: Ваканда навеки", а Леди Гага – Hold My Hand из "Топ Ган: Мэверик". Многие отметили естественный мейк ап Гаги, точнее – его отсутствие. Ленни Кравиц проводил песней ушедших в этом году кинематографистов.

Без казусов не обошлось

Во время следования гостей на мероприятие фотограф, который снимал Леди Гагу, оступился и упал прямо на ковровой дорожке. Американская певица не растерялась и сразу поторопилась на помощь мужчине. Гага в длинном вечернем платье помогла ему встать и прийти в себя. Видео с курьезом быстро распространилось по Сети.

Любопытно, но во время своего выступления на сцене церемонии Леди Гага исполнила песню Hold My Hand из киноленты "Топ Ган: Меверик" в простой черной футболке и джинсах, променяв на них свое готическое черное платье с корсетом и цилиндрической юбкой, в котором появилась в начале мероприятия на дорожке.

LADY GAGA CANTANDO ‘HOLD MY HAND’ NO PALCO DO #Oscars ❤️



pic.twitter.com/HGZrtTaiYN — CHOQUEI (@choquei) March 13, 2023

Выступление получилось лирическим и эмоциональным. Зал аплодировал Леди Гаге стоя.

Между тем снова в центре внимания был голливудский актер Уилл Смит. Американский телеведущий Джимми Киммел выступил с монологом и пошутил над поступком Смита на предыдущей церемонии "Оскар", когда тот ударил комика Криса Рока.

"Сегодня номинированы пять ирландских актеров, это означает, что шансы на еще одну драку на сцене значительно возросли. Мы хотим, чтобы вам было весело, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное – мы хотим, чтобы я был в безопасности. Если кто-нибудь совершит акт насилия во время этого шоу, вам вручат "Оскар" за лучшую мужскую роль и разрешат произнести 18-минутную речь". Джимми Киммел

Телеведущий отметил, что если у кого-то возникнет желание выйти на сцену и дать ему пощечину, ему придется пройти через нескольких знаменитостей. В их числе: чемпион в тяжелом весе Адонис Крид (роль Крида сыграл Майкл Джордан), актриса Мишель Йео, Человек-паук и Фабельман.

При этом его речь оборвали танцовщики, которые почти спрятали его в танце.

Также ведущий предупредил, чтобы все следили за своим поведением, а тот, кто хочет поразбойничать, будет наказан. Сказал он это в шутливой форме, но с явной отсылкой на прошлую церемонию премии "Оскар", когда Уилл Смит ударил Криса Рока.

Кроме того, Джимми Киммел, поздравив зрителей церемонии "Оскар-2023", успел пошутить со Стивеном Спилбергом о его ленте "Фабельманы" и обсудить "Аватар: Путь воды" Дэвида Кэмерона. Не смог он удержаться от шуток о Томе Крузе и сиквеле "Топ Ган: Маверик".

Осел и "кокаиновый медведь"

Любопытно, что на сцене во время церемонии появлялись и животные.

Так, перед объявлением победителя в категории "Лучший дизайн костюмов" ведущий церемонии вывел на сцену ослицу. Животное снялось в фильме Банши Инишерина.

Киммел подчеркнул, что это не просто животное, а полноправная героиня фильма Мартина Макдоны "Банши Инишерина" по кличке Дженни, и оно оказывает психологическую поддержку. Поэтому все желающие могут подойти и обнять ее.

Появление ослицы привело в восторг исполнителей главных ролей фильма - Колина Фаррелла и Брендана Глисона, они тепло приветствовали коллегу по съемочной площадке.

Другим забавным моментом с животным стало объявление победителя в категории "Лучшие визуальные эффекты", когда на изумление зрителей на сцене появился медведь.

Elizabeth Banks stumbles while taking the stage at the #Oscars.



"He tripped me," she jokes of the Cocaine Bear who accompanied her. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/ldDmOovz7A — Variety (@Variety) March 13, 2023

Объявлять о победе "Аватара: Путь воды" вышла Элизабет Бэнкс, режиссер фильма "Кокаиновый медведь". А за ней вышел и сам медведь (некто в ростовом костюме). Бэнкс пошутила, что именно так выглядел бы медведь в ее фильме без достойных визуальных эффектов.

После медведь пошел в зрительный зал, чтобы разыграть Джимми Киммела и подшутить над пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай.





Фото: twitter/MTVNEWS

Церемония "Оскар-2023" оправдала себя и стала одним из самых увлекательных и незабываемых событий в мире в области медиа, одной из значимых наград в мировом кинематографе.

"Оскар-2023" – одно из самых ожидаемых событий в мире киноиндустрии. В этом году церемония награждения проходит уже 95-й раз. Традиционно она прошла в кинотеатре Долби (Dolby) в Голливуде, Лос-Анджелес.

Церемония очень важна для всей киноиндустрии и киноманов со всего мира. Также Оскар является важным социальным событием, в ходе которого рассматриваются актуальные темы и проблемы общества.