Экс-первые ракетки мира посетили церемонию вручения кинопремии "Оскар"
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На красной дорожке появились Роджер Федерер с женой Мирославой, Серена Уильямс и Ана Иванович с мужем Бастианом Швайнштайгером.
The name’s Federer. Roger Federer. 😎@rogerfederer & wife, Mirka, looking fabulous at the #Oscars2024! pic.twitter.com/VUMicE3FC0— ATP Tour (@atptour) March 11, 2024
Бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019-го Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребенок, который родился в мае 2023 года. Его пол пока не разглашают.
Помимо триумфа на "Ролан Гаррос", Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.
Фото: instagram/anaivanovic
Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сенсационно вышла в четвертый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.