Экс-первые ракетки мира посетили церемонию вручения кинопремии "Оскар"

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии "Оскар-2024". Яркое мероприятие посетили бывшие первые ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

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На красной дорожке появились Роджер Федерер с женой Мирославой, Серена Уильямс и Ана Иванович с мужем Бастианом Швайнштайгером.

Бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. В октябре 2019-го Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребенок, который родился в мае 2023 года. Его пол пока не разглашают.

Помимо триумфа на "Ролан Гаррос", Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.

Фото: instagram/anaivanovic

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сенсационно вышла в четвертый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.