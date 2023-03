Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"

Ведущий церемонии вручения премии "Оскар" Джимми Киммел упомянул прошлогодний инцидент с участием Уилла Смита в монологе.



Телеведущий отметил, что если у кого-то возникнет желание выйти на сцену и дать ему пощечину, ему придется пройти через нескольких знаменитостей.

"If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech." jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9