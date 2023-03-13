Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Военнослужащие Минобороны помогают в борьбе с наводнением на западе страны

Военнослужащие Минобороны помогают в борьбе с наводнением на западе страны Фото: пресс-служба МО РК
В Западно-Казахстанской области по обращению акима к борьбе с наводнением подключился личный состав бригады территориальной обороны Вооруженных сил РК.

Приход тепла и интенсивное таяние снегов стали причиной перелива талых вод через дорожное полотно Уральск – Самара и подтопления нескольких домов в микрорайоне "Зачаганск" областного центра.

Военнослужащие Минобороны помогают в борьбе с наводнением на западе страны

Фото: пресс-служба МО РК

"Наше подразделение оперативно отреагировало на сообщение о необходимости оказать помощь городу в возведении преград для талых вод. Вчера к работам были привлечены 35 военнослужащих, сегодня также задействовано 18 человек".Командир войсковой части 99250 полковник Расул Закиров

Личный состав войсковой части работает в тесном контакте со специалистами подразделений МЧС и ТОО "Жайык таза кала".

Военнослужащие Минобороны помогают в борьбе с наводнением на западе страны

Фото: пресс-служба МО РК

На данный момент военнослужащие подготовили более 2,5 тыс. мешков с песком.

Читайте также

Более трех тысяч военнослужащих в Казахстане получили "кредитные каникулы"

Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

Новым специальностям обучат в военно-технической школе Алматы

Анастасия Московчук
МО РК Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления