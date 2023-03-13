Военнослужащие Минобороны помогают в борьбе с наводнением на западе страны

В Западно-Казахстанской области по обращению акима к борьбе с наводнением подключился личный состав бригады территориальной обороны Вооруженных сил РК.

Приход тепла и интенсивное таяние снегов стали причиной перелива талых вод через дорожное полотно Уральск – Самара и подтопления нескольких домов в микрорайоне "Зачаганск" областного центра.





Фото: пресс-служба МО РК

"Наше подразделение оперативно отреагировало на сообщение о необходимости оказать помощь городу в возведении преград для талых вод. Вчера к работам были привлечены 35 военнослужащих, сегодня также задействовано 18 человек". Командир войсковой части 99250 полковник Расул Закиров

Личный состав войсковой части работает в тесном контакте со специалистами подразделений МЧС и ТОО "Жайык таза кала".





Фото: пресс-служба МО РК

На данный момент военнослужащие подготовили более 2,5 тыс. мешков с песком.

