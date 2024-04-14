Для борьбы с наводнениями в СКО направили 700 военнослужащих

14 апреля командующий войсками Регионального командования "Астана" Вооруженных сил полковник Ержан Ибраев рассказал, что в Северный Казахстан для борьбы с половодьем направили порядка 700 военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Основные усилия сосредоточены на выполнении мероприятий по укреплению дамб и насыпей, заготовке мешков с песком, эвакуации населения совместно с МВД и МЧС.

"От Минобороны разблокированы силы и средства личного состава в количестве 700 человек и 33 единиц техники. Также выполняем мероприятия по охране затопленных населенных пунктов и домов. Кроме того, для обеспечения населения Петропавловска питьевой водой выделена техника тыла", – сказал полковник в ходе прямого включения во время брифинга в Республиканском информационном штабе.

В ходе брифинга официальный представитель МО РК Руслан Жангулин рассказал, что за прошедшие сутки к противопаводковым мероприятиям привлекли 2262 военнослужащих, 137 единиц военной техники, 4 вертолета армейской авиации, 1 военно-транспортной авиации. Армейская авиация эвакуировала из населенных пунктов 113 человек, перевезли 40 человек и 11 тонн грузов.

14 апреля на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель Министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов рассказал о состоянии электрических сетей в подтопленных регионах страны.

