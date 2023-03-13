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Баран по кличке "Миллион" стал самым тяжелым в Казахстане

Баран по кличке "Миллион" стал самым тяжелым в Казахстане Фото: скриншот видео
В Туркестанской области зафиксировали самого крупного барана: он весит 230 кг при росте 1,5 метров, сообщает Zakon.kz.

Этот результат зафиксировали в Книге рекордов Казахстана.

Об этом рассказал хозяин животного Куаныш Мыктыбаев.

"От имени Книги рекордов Казахстана Куанышу Мыктыбаеву будет вручен сертификат, подтверждающий, что вес барана составляет 230 килограммов. Баран будет зарегистрирован как самый тяжелый в стране".Официальный представитель Книги рекордов Куаныш Кудайбергенов

30 марта 2022 года сообщалось, что в Алматинской области пройдет конкурс красоты "Овца-2022". 

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