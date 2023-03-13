Баран по кличке "Миллион" стал самым тяжелым в Казахстане

Фото: скриншот видео

В Туркестанской области зафиксировали самого крупного барана: он весит 230 кг при росте 1,5 метров, сообщает Zakon.kz.

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