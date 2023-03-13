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Астролог предрекла двум знакам зодиака большую удачу

Астролог предрекла двум знакам зодиака большую удачу Фото: freepik
Астролог Тамара Глоба уверена, что у двух представителей зодиакальных созвездий уже в марте наладится жизнь и начнется белая полоса, сообщает Zakon.kz.

Весы

Представители воздушного знака окажутся в сказке: с середины марта и до конца весны можно смело мечтать и требовать от вселенной большего.

Весам в этот период будет все даваться легко: отношения, карьера, образование.

Финансовая сфера жизни начнет бить ключом в начале апреля. Хорошее время для инвестиций и открытия собственного бизнеса.

Дева

Представителям земного знака с середины марта и до конца весны будут благоволить звезды в делах сердечных.

Семейные Девы привлекут в дом любовь и гармонию, а Девы-одиночки встретят родственную душу.

Кроме того, повезет Девам и в профессиональной сфере: кто-то очень влиятельный положил на вас глаз и вскоре станет вашим наставником, сообщает ProGorod.  

Ранее потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, кто из знаков зодиака найдет любовь и создаст семью.

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