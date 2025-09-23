#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Советы

Астролог предрекла беды одному знаку зодиака на работе

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:43 Фото: freepik
Популярный астролог Тамара Глоба сделала интересное заявление. По словам специалиста, одному из представителей зодиакального круга придется замаливать грехи перед начальством. На этот раз под прицелом оказались свободолюбивые Стрельцы, сообщает Zakon.kz.

Так, рассказывает Глоба, представителям этого знака рекомендовано уделить внимание карьере:

"Руководство будет ставить на вид ваши промахи и ошибки. Постарайтесь компенсировать их интересными идеями и проектами в третьей декаде сентября".

Также, согласно публикации "Клопс.ru", нельзя забывать о жилищных вопросах.

"Не теряйте связь с друзьями, поскольку их предложения могут принести пользу".Тамара Глоба

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:43
Астролог посоветовала одному знаку зодиака держать язык за зубами

Еще астрологи уверены, что в конце 2025 года планетарные перестройки (Уран в Близнецах, Плутон и затмения) вызовут масштабные перемены, особенно у Тельцов, Раков и Козерогов. Это время трансформаций, внутренних сдвигов и завершения старых циклов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снег, дожди с грозами и туман накроют Казахстан 24 сентября
16:51, Сегодня
Снег, дожди с грозами и туман накроют Казахстан 24 сентября
Новый презент стоимостью до 1,6 млн тенге показала Ерке Есмахан
15:54, Сегодня
Новый презент стоимостью до 1,6 млн тенге показала Ерке Есмахан
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
15:27, Сегодня
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: