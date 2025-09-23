Астролог предрекла беды одному знаку зодиака на работе

Популярный астролог Тамара Глоба сделала интересное заявление. По словам специалиста, одному из представителей зодиакального круга придется замаливать грехи перед начальством. На этот раз под прицелом оказались свободолюбивые Стрельцы, сообщает Zakon.kz.

Так, рассказывает Глоба, представителям этого знака рекомендовано уделить внимание карьере:

"Руководство будет ставить на вид ваши промахи и ошибки. Постарайтесь компенсировать их интересными идеями и проектами в третьей декаде сентября".

Также, согласно публикации "Клопс.ru", нельзя забывать о жилищных вопросах.

"Не теряйте связь с друзьями, поскольку их предложения могут принести пользу". Тамара Глоба

Материал по теме Астролог посоветовала одному знаку зодиака держать язык за зубами

Еще астрологи уверены, что в конце 2025 года планетарные перестройки (Уран в Близнецах, Плутон и затмения) вызовут масштабные перемены, особенно у Тельцов, Раков и Козерогов. Это время трансформаций, внутренних сдвигов и завершения старых циклов.