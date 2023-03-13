За выборами в Казахстане будут следить свыше 700 наблюдателей

Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов аккредитовано 786 наблюдателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава Центризбиркома на заседании, для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК аккредитовано 786 наблюдателей.

"Из них 124 наблюдателя от 41 иностранного государства и 662 наблюдателя от 12 международных организаций. Еще раз хочу отметить, что участие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств со стороны государства. Это свидетельство нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжение тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере. Хотел бы также отметить, что участие наших коллег из центральных избирательных органов других стран для нас тоже очень важно". Нурлан Абдиров

Он поблагодарил всех аккредитовавшихся наблюдателей за постоянный интерес к проводимым в Казахстане выборным кампаниям.

Тем временем председатель ЦИК добавил, что в наблюдении за парламентскими выборами примут участие представители центральных избирательных органов 16 государств, в том числе пять председателей избирательных комиссий - это из Азербайджана, Молдовы, Монголии, Узбекистана и Таджикистана.

"Мы высоко оцениваем наше тесное сотрудничества и взаимодействие". Нурлан Абдиров

Ранее в Министерстве иностранных дел РК рассказали, что граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан состоятся 19 марта 2023 года.