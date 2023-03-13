В Таразе свадебный кортеж попал в ДТП

В Таразе две машины из свадебного кортежа нарушили правила дорожного движения и попали в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Камеры ЦОУ зафиксировали ДТП с участием автомашин Tоyota Prado 150 и Audi в составе свадебного кортежа.



Также выявлены 10 других автовладельцев, находившихся в составе кортежа.

"Владельцы автомашин Lexus и Nissan привлечены к административной ответственности по ст. 603 КоАП РК, владельцы Land Rover, Hyundai, Priora – по ст. 590 КоАП РК, владелец Nissan – по ч. 2 ст. 593", – сообщили в полиции.

Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на 313 635 тенге.

В конце декабря 2022 года за грубое нарушение правил дорожного движения оштрафовали свадебный кортеж жамбылские полицейские. Участники кортежа выходили на проезжую часть с рюмками для эффектных кадров, высовывались из окон машин с телефонами, снимали видео и выкладывали в соцсети.







