Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в трех областях, ЕС продлил индивидуальные санкции

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Евросоюз продлил на шесть месяцев без изменений индивидуальные антироссийские санкции против почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций из-за ситуации вокруг Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста.

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Министерство обороны Украины сообщило о том, что командующим группировкой войск "Север" был назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому грозит штраф до 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

Президент Чехии Петр Павел приедет в Украину в апреле, сообщила его представитель Маркет Рехакова.

Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи, заявили в посольствах Украины в Бельгии и Люксембурге.

The Guardian пишет, что Швейцария продолжает блокировать реэкспорт своего оружия, которое другие страны могли бы поставить Украине.

Украина стала третьим в мире импортером оружия, уступив только Катару и Индии, выяснили в Стокгольмском институте исследования проблем мира.

Украина от теракта на "Северных потоках" ничего не потеряла и не приобрела, взрывы Киеву были ни к чему, считает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Россия сосредоточила наиболее профессиональную армию на Лимано-Купянском направлении, утверждает спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Индия будет придерживаться западных санкций о ценовом ограничении в 60 долларов на покупку российской нефти, сообщает Bloomberg.

Российский Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта 11 автомобильными брендами. Читайте также Саакашвили рассказал о своих планах помочь Зеленскому В Азербайджане считают неприемлемым включение карабахского вопроса в мирное соглашение Министром обороны Китая назначили генерала, находящегося под американскими санкциями

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