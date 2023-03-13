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Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в трех областях, ЕС продлил индивидуальные санкции

флаги Фото: pixabay
Евросоюз продлил на шесть месяцев без изменений индивидуальные антироссийские санкции против почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций из-за ситуации вокруг Украины.
  • Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста.
  • Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Министерство обороны Украины сообщило о том, что командующим группировкой войск "Север" был назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников.
  • Лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому грозит штраф до 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.
  • Президент Чехии Петр Павел приедет в Украину в апреле, сообщила его представитель Маркет Рехакова.
  • Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи, заявили в посольствах Украины в Бельгии и Люксембурге.
  • The Guardian пишет, что Швейцария продолжает блокировать реэкспорт своего оружия, которое другие страны могли бы поставить Украине.
  • Украина стала третьим в мире импортером оружия, уступив только Катару и Индии, выяснили в Стокгольмском институте исследования проблем мира.
  • Украина от теракта на "Северных потоках" ничего не потеряла и не приобрела, взрывы Киеву были ни к чему, считает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
  • Россия сосредоточила наиболее профессиональную армию на Лимано-Купянском направлении, утверждает спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
  • Индия будет придерживаться западных санкций о ценовом ограничении в 60 долларов на покупку российской нефти, сообщает Bloomberg.
  • Российский Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта 11 автомобильными брендами. 

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Редакция Zakon.kz
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