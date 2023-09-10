Ситуация в Украине: в трех областях объявлена воздушная тревога, Южная Корея планирует передать $2,3 млрд
Фото: pixabay
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает Zakon.kz.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
- США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
- РФ недавно начала обустраивать свои военные базы вблизи границы с Финляндией, пишет финское издание Yle.
- Венгрия хочет заменить российское топливо французским на своей АЭС, пишет Telex.
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил о предоставлении Украине 2,3 млрд долларов финансовой помощи на восстановление с 2025 года, сообщает Yonhap.
- Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством, заявили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
- Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита Группы двадцати (G20) в Индии было достигнуто "достаточное согласие" относительно "справедливого мира" в Украине.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript