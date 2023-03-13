В Актюбинской области вскрыли часть дороги, чтобы избежать затопления

Фото: скриншот видео

В Актюбинской области вскрыли часть дороги Самара – Шымкент на 613 км, чтобы предотвратить затопление поселка Хобда, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", с данным обращением выступили местные исполнительные органы и представители ДЧС региона. "Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты. Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе", – говорится в сообщении. Отмечается, что дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе. Ранее сообщалось, что в ЗКО талые воды разрушили дамбу. Читайте также В ЗКО 16 человек эвакуировали вертолетом

Следите за новостями zakon.kz в: