В Актюбинской области вскрыли часть дороги, чтобы избежать затопления
Фото: скриншот видео
В Актюбинской области вскрыли часть дороги Самара – Шымкент на 613 км, чтобы предотвратить затопление поселка Хобда, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "КазАвтоЖол", с данным обращением выступили местные исполнительные органы и представители ДЧС региона.
"Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты. Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе.
Ранее сообщалось, что в ЗКО талые воды разрушили дамбу.
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