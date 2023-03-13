Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ЗКО талые воды разрушили дамбу

потоп Фото: скриншот видео
В селе Акбулак на дамбе, переполненной талой водой, прошел пролив воды с одной стороны в сторону населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДЧС региона, затоплены две улицы (Акбулак и Желтоксан), где расположены 11 домов, эвакуированы 44 человек. На месте работают 40 человек личного состава, 5 единиц техники, 3 мотопомпы.

"Уложено 200 мешкотар, подготовлено 10 тон песка. Ситуация находится под контролем", - рассказали в департаменте.

Между тем, в селе Олента Жимпитиский в результате подтопления двух жилых домов и придворовых территорий было эвакуировано 6 человек (2 семьи, 5 взрослых (один инвалид после инсульта), 1 ребенок). Все люди находятся у родственников. 12 КРС, 30 МРС распределены по соседним дворам.

"Вода понялась выше фундамента, на данный момент наблюдается спад уровня воды. Существует угроза подтопления для соседних домов. На месте работают аким Жимпитинскго с/о, аким и заместитель акима Сырымского района, районный прокурор, аппарат акима Сырымского района 30 человек личного состава 3 ед. техника, 2 погрузчика, 1 Камаз, РОВД 3 личного состава, психолог районного ЦРБ, бригада скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Известно, что на "горячую линию" за сутки поступило 55 звонков.

"Пробурено лунок – 100 (на реке Шиели Каратобтнского района). Уложено мешкотар – 3650 штук (всего 6591 штука). Задействовано сил и средств: 1225 человек (ДЧС – 109, МИО – 678, ВЧ 5517 – 40); 392 единиц техники (ДЧС – 25, МИО – 277, ВЧ 5517 – 1); 124 единиц мотопомп (ДЧС – 28, МИО – 96); 73 единицы водооткачивающей техники (МИО); 5 плавсредств (ДЧС)", - заявили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что талые воды затопили улицы Актобе.

Читайте также

В двух странах Южной Африки из-за циклона "Фредди" погибли 15 человек

В Польше экоактивисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии

В Таразе свадебный кортеж попал в ДТП

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления