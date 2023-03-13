В ЗКО талые воды разрушили дамбу

В селе Акбулак на дамбе, переполненной талой водой, прошел пролив воды с одной стороны в сторону населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДЧС региона, затоплены две улицы (Акбулак и Желтоксан), где расположены 11 домов, эвакуированы 44 человек. На месте работают 40 человек личного состава, 5 единиц техники, 3 мотопомпы.

"Уложено 200 мешкотар, подготовлено 10 тон песка. Ситуация находится под контролем", - рассказали в департаменте.

Между тем, в селе Олента Жимпитиский в результате подтопления двух жилых домов и придворовых территорий было эвакуировано 6 человек (2 семьи, 5 взрослых (один инвалид после инсульта), 1 ребенок). Все люди находятся у родственников. 12 КРС, 30 МРС распределены по соседним дворам.

"Вода понялась выше фундамента, на данный момент наблюдается спад уровня воды. Существует угроза подтопления для соседних домов. На месте работают аким Жимпитинскго с/о, аким и заместитель акима Сырымского района, районный прокурор, аппарат акима Сырымского района 30 человек личного состава 3 ед. техника, 2 погрузчика, 1 Камаз, РОВД 3 личного состава, психолог районного ЦРБ, бригада скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Известно, что на "горячую линию" за сутки поступило 55 звонков.

"Пробурено лунок – 100 (на реке Шиели Каратобтнского района). Уложено мешкотар – 3650 штук (всего 6591 штука). Задействовано сил и средств: 1225 человек (ДЧС – 109, МИО – 678, ВЧ 5517 – 40); 392 единиц техники (ДЧС – 25, МИО – 277, ВЧ 5517 – 1); 124 единиц мотопомп (ДЧС – 28, МИО – 96); 73 единицы водооткачивающей техники (МИО); 5 плавсредств (ДЧС)", - заявили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что талые воды затопили улицы Актобе.