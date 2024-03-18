Талые воды чуть не затопили республиканскую трассу в Актюбинской области

В Актюбинской области дорожники предотвратили затопление республиканской трассы, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 18 марта, в 18:00 в Шалкарском районе, на 232-м км автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (20 км от г. Шалкар) возникла угроза перелива талых вод из-за интенсивного снеготаяния и притока.





"Специалистами Актюбинского филиала ТОО "КАЖсервис" (ДЭУ-13 Шалкар) при поддержке девяти дорожных рабочих, четырех единиц специальной техники и 300 мешков песка были предприняты срочные меры для предотвращения перелива. В результате их усилий к 19:00 угроза перелива талых вод была успешно устранена, обеспечив безопасность автодороги республиканского значения", – говорится в сообщении.

13 марта стало известно, что в селе Акбулак Западно-Казахстанской области на дамбе, переполненной талой водой, прошел пролив воды с одной стороны в сторону населенного пункта.