Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Талые воды чуть не затопили республиканскую трассу в Актюбинской области

Талые воды чуть не затопили республиканскую трассу в Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 00:10 Фото: pixabay
В Актюбинской области дорожники предотвратили затопление республиканской трассы, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 18 марта, в 18:00 в Шалкарском районе, на 232-м км автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (20 км от г. Шалкар) возникла угроза перелива талых вод из-за интенсивного снеготаяния и притока.


"Специалистами Актюбинского филиала ТОО "КАЖсервис" (ДЭУ-13 Шалкар) при поддержке девяти дорожных рабочих, четырех единиц специальной техники и 300 мешков песка были предприняты срочные меры для предотвращения перелива. В результате их усилий к 19:00 угроза перелива талых вод была успешно устранена, обеспечив безопасность автодороги республиканского значения", – говорится в сообщении.

13 марта стало известно, что в селе Акбулак Западно-Казахстанской области на дамбе, переполненной талой водой, прошел пролив воды с одной стороны в сторону населенного пункта. 

Читайте также

Мужчина погиб, поскользнувшись на опасном мосту в Алматинской области: жители бьют тревогу
Мужчина погиб, поскользнувшись на опасном мосту в Алматинской области: жители бьют тревогу
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Кража, Алматы, сумка с деньгами
Сумку с 17 тыс. долларов украли из машины на парковке в Алматы
Диана Абдуллаева
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: