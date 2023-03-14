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Изменения в походке человека могут стать признаком серьезной болезни

ноги Фото: pixabay
Изменения в походке человека могут стать признаком болезни печени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Express, неалкогольная жировая болезнь печени способна оказывать влияние на многие функции организма, включая поведение, речь и сон. Согласно мнению экспертов, заболевание также может вызвать у пациентов шаткость во время прогулок. При поражении печени люди широко расставляют ноги и покачиваются при ходьбе.

Отмечается, что в медицинской среде такую походку называют атактической. Неустойчивость сохраняется, даже когда человек стоит.

Во избежание данного заболевания врачи рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения. Кроме того, пациентам советуют соблюдать диету с низким содержанием жиров, сахара и соли. Также рекомендуется потреблять больше клетчатки, овощей и фруктов.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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