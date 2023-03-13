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Какие продукты могут серьезно навредить здоровью детей и подростков

напиток Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут серьезно навредить здоровью детей и подростков, сообщает Zakon.kz.

Мясников в программе "О самом главном" пояснил, что сладкие газированные напитки неспроста запрещены для продажи в большинстве школ мира. Избыток сахара в рационе в сочетании с недостатком физической нагрузки на 40% снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15-16 годам, и ведет к остеопорозу. Доктор призвал взрослых давать детям конфеты и другие сладости как можно реже.

Другим самым опасным продуктом для молодого поколения телеведущий счел куриное филе. Он пояснил, что при выращивании птицы могут использоваться антибиотики и гормоны. Мясников привел в пример опубликованное во Франции исследование, согласно которому у грузчиков, постоянно питавшихся курицей, начались проблемы с щитовидной железой.

"Не приучайте ребенка к еде. Не пичкайте его: "На тебе конфетку, на тебе колбаску". Он должен понимать, что конфета – это табу", – резюмировал доктор.

Ранее нутрициолог объяснила, как избежать импульсивных покупок в магазине.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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