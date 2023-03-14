В Швейцарии робособаку наняли охранять дата-центр

Швейцарская компания Digital Realty наняла робособаку в центр обработки данных для регулярного патрулирования здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DataCenterDynamics, четвероногий робот регулярно проверяет все комнаты и коридоры дата-центра европейской компании в Цюрихе.

"Машина обычно выполняет 9 инспекционных миссий в день, запланированных через API Anymal. Робот проводит визуальные, тепловые и акустические измерения во время своих двухчасовых миссий. После завершения работ робособака возвращается на док-станцию для подзарядки", - говорится в сообщении.

По словам компании, робособака также обнаруживает неполадки в работе дата-центра. Например, если кабели перегреваются или насосы чрезмерно вибрируют. В таких ситуациях Anymal выдает предупреждающее сообщение, чтобы операторы могли исправить недочеты.

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