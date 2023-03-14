Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Швейцарии робособаку наняли охранять дата-центр

технологии Фото: скриншот видео
Швейцарская компания Digital Realty наняла робособаку в центр обработки данных для регулярного патрулирования здания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DataCenterDynamics, четвероногий робот регулярно проверяет все комнаты и коридоры дата-центра европейской компании в Цюрихе.

"Машина обычно выполняет 9 инспекционных миссий в день, запланированных через API Anymal. Робот проводит визуальные, тепловые и акустические измерения во время своих двухчасовых миссий. После завершения работ робособака возвращается на док-станцию для подзарядки", - говорится в сообщении.

По словам компании, робособака также обнаруживает неполадки в работе дата-центра. Например, если кабели перегреваются или насосы чрезмерно вибрируют. В таких ситуациях Anymal выдает предупреждающее сообщение, чтобы операторы могли исправить недочеты.

Ранее сообщалось, что топ-20 лучших технологических стартапов стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдут обучение в Кремниевой долине.

Читайте также

C космодрома "Байконур" стартовала ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором

В WhatsApp появятся новые опции

Лучшие ІТ-стартапы стран ОТГ получат грант на обучение в Кремниевой долине

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления