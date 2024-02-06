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300 полицейских охраняют горящий торговый центр в Семее

300 полицейских охраняют место пожара в Семее Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
Крупный пожар в одном из торговых центров Семея до сих пор не потушен. Здание оцеплено, общественный порядок охраняют более 300 сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Абайской области 6 февраля, полиция взяла под охрану место крупного пожара в ТД "Акшын" в Семее. Возгорание, которое началось ночью, до сих пор не ликвидировано.

По информации полиции, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Сейчас здание оцеплено по периметру, на прилегающих улицах приостановили движение. Общественный порядок охраняют более 300 полицейских.


"6 февраля поступило сообщение о пожаре в ТД "Акшын". По сигналу тревоги был поднят весь личный состав департамента полиции. Полицейские с трех часов ночи проводили эвакуацию автотранспорта и граждан, пытавшихся войти в горящее здание. Благодаря принятым мерам гибели людей не допущено", – подчеркнули в ДП Абайской области.

Полицейские оказывают помощь спасателям. В правоохранительных органах отметили, что возле горящего торгового центра собралось много зевак, которые мешают пожарным расчетам выполнять их работу.

Пожар в ТД "Акшын" в Семее начался в ночь на 6 февраля. Загорелись два бутика, пламя быстро распространилось и охватило площадь около 4 тыс. м². Жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают. В тушении пожара участвуют 349 человек личного состава и 47 единиц техники.

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