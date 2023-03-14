В Сербии призвали ввести санкции против России

Поддержать Запад в санкционном вопросе призвал министр экономики Сербии Раде Баста, сообщает Zakon.kz

Раде Баста на своей странице в Instagram призвал как можно быстрее ввести санкции против России, поскольку страна находится под огромным давлением, и может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад.

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики, я не могу принять то, как много давления оказывается на президента, Александара Вучича, а мы молчим", - отметил сербский чиновник.

"Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю. Поэтому прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - добавил он.

Как сообщали ранее Великобритания планирует разработать собственные санкционные режимы для усиления их воздействия. Согласно оборонной и внешнеполитической стратегии страны, в первую очередь ограничения коснуться действий России.