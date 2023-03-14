Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Сербии призвали ввести санкции против России

В Сербии призвали ввести санкции против России Фото: Instagram.com/rade.basta/
Поддержать Запад в санкционном вопросе призвал министр экономики Сербии Раде Баста, сообщает Zakon.kz

Раде Баста на своей странице в Instagram призвал как можно быстрее ввести санкции против России, поскольку страна находится под огромным давлением, и может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад.

"Наша страна уже платит большую цену за отказ ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики, я не могу принять то, как много давления оказывается на президента, Александара Вучича, а мы молчим", - отметил сербский чиновник.

"Именно поэтому я поддерживаю введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государства и национальных интересов, и я полностью ему доверяю. Поэтому прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - добавил он.

Как сообщали ранее Великобритания планирует разработать собственные санкционные режимы для усиления их воздействия. Согласно оборонной и внешнеполитической стратегии страны, в первую очередь ограничения коснуться действий России.

Читайте также

Великобритания планирует разработать собственные санкции

Саакашвили рассказал о своих планах помочь Зеленскому

Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в трех областях, ЕС продлил индивидуальные санкции

Елена Вебер
Россия Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления