Великобритания планирует разработать собственные санкции

Великобритания планирует разработать собственные санкционные режимы для усиления их воздействия, сообщает Zakon.kz.

Согласно оборонной и внешнеполитической стратегии страны, в первую очередь ограничения коснуться действий России.

"Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России в Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе.

Кроме того, в МИД Британии было создано управление, которое должно активизировать деятельность Лондона по оценке и реакции на "вражеское манипулирование информацией", якобы возможное со стороны России, Китая и Ирана.

Ранее стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Казахстан.

