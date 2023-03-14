Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Великобритания планирует разработать собственные санкции

Великобритания Фото: pixabay
Великобритания планирует разработать собственные санкционные режимы для усиления их воздействия, сообщает Zakon.kz.

Согласно оборонной и внешнеполитической стратегии страны, в первую очередь ограничения коснуться действий России.

"Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России в Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе.

Кроме того, в МИД Британии было создано управление, которое должно активизировать деятельность Лондона по оценке и реакции на "вражеское манипулирование информацией", якобы возможное со стороны России, Китая и Ирана.

Ранее стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Казахстан.

Читайте также

Саакашвили рассказал о своих планах помочь Зеленскому

Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в трех областях, ЕС продлил индивидуальные санкции

В Азербайджане считают неприемлемым включение карабахского вопроса в мирное соглашение

Елена Беляева
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских теплосетей" осужден к штрафу в 560 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления