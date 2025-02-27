Трамп продлил санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на один год действие ряда санкционных мер в отношении России, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована 27 февраля в Федеральном реестре США.

Речь идет о санкциях, введенных Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с ситуацией в Украине. В документе отмечается, что меры, предусмотренные указами 13660, 13661, 13662, 13685, 13849 и 14065, продолжают представлять "необычайную и экстраординарную угрозу" для национальной безопасности и внешней политики США.

Таким образом, ограничения остаются в силе как минимум до 2026 года.

Ранее Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине.

