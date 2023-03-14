В Германии вышла в свет особая "толерантная" Библия

Детская Библия с упором на толерантность и "разнообразие", а также на бесполое состояние Бога была издана накануне в Германии, сообщает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle и по мнению издателей, новая книга, рассказывающая библейские истории для детей, должна отражать многообразие современного общества.

"Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной", – рассказала инициатор проекта "Библия для всех детей" Сара Вечера.

В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.