Весна в Шымкенте: зацвели не только тюльпаны, но и плодовые деревья

Жители Шымкента делятся в соцсетях фото цветущих плодовых деревьев: урюка и миндаля. Немудрено ведь в городе уже установилась супер теплая погода, сообщает Zakon.kz

Как сообщает 24.kz не все рады этому цветению - садоводы боятся морозов.

В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран и на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны. Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится.

Ранее мы сообщали, что в Шымкенте высадили миллион тюльпанов.



