Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Весна в Шымкенте: зацвели не только тюльпаны, но и плодовые деревья

Весна в Шымкенте: цветут не только тюльпаны, но и плодовые деревья Фото: скриншот с видео
Жители Шымкента делятся в соцсетях фото цветущих плодовых деревьев: урюка и миндаля. Немудрено ведь в городе уже установилась супер теплая погода, сообщает Zakon.kz

Как сообщает 24.kz не все рады этому цветению - садоводы боятся морозов.

В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран и на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны. Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится.

Ранее мы сообщали, что в Шымкенте высадили миллион тюльпанов.


Читайте также

Главное к утру: в мире - конец пандемии, а в Казахстане борьба с паводками

В Алматы Наурыз начнется с празднования "Көрісу күні" 14 марта

В ЦИК рассказали, сколько организаций аккредитовано для наблюдения за выборами

Елена Вебер
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления