Весна в Шымкенте: зацвели не только тюльпаны, но и плодовые деревья
Фото: скриншот с видео
Жители Шымкента делятся в соцсетях фото цветущих плодовых деревьев: урюка и миндаля. Немудрено ведь в городе уже установилась супер теплая погода, сообщает Zakon.kz
Как сообщает 24.kz не все рады этому цветению - садоводы боятся морозов.
В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.
Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран и на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны. Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится.
Ранее мы сообщали, что в Шымкенте высадили миллион тюльпанов.
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