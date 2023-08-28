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Ливень и град обрушились на Шымкент

на Шымкент обрушился град Фото: pixabay
Жители Шымкента делятся в соцсетях видео и фото града, который обрушился на город в конце августа, сообщает Zakon.kz.

На видео люди показывают, как крупный град интенсивно заполняет дворы и улицы города.


По словам очевидцев, такого проявления стихии в Шымкенте не было давно.


Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на понедельник объявлено штормовое предупреждение.

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