Ливень и град обрушились на Шымкент
Фото: pixabay
Жители Шымкента делятся в соцсетях видео и фото града, который обрушился на город в конце августа, сообщает Zakon.kz.
На видео люди показывают, как крупный град интенсивно заполняет дворы и улицы города.
По словам очевидцев, такого проявления стихии в Шымкенте не было давно.
Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на понедельник объявлено штормовое предупреждение.
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