Ливень и град обрушились на Шымкент

Жители Шымкента делятся в соцсетях видео и фото града, который обрушился на город в конце августа, сообщает Zakon.kz.

На видео люди показывают, как крупный град интенсивно заполняет дворы и улицы города.





По словам очевидцев, такого проявления стихии в Шымкенте не было давно.





Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на понедельник объявлено штормовое предупреждение.

