Миллион тюльпанов посадили в этом году в Шымкенте
Их красотой уже можно насладиться на главных улицах города. Жители южного мегаполиса, как пишет Otyrar.kz уже оценили все старания акимата.
Однако издание напоминает, что рвать тюльпаны нельзя и за это можно получить штраф в размере 2 МРП это около 15 тысяч тенге.
Как сообщали ранее прошлой осенью в Алматы произошел вопиющий случай. Зрители фестиваля вытоптали цветочные клумбы и тем самым уничтожили почти 94 тыс. цветов на 13 млн тенге. Нанесенный ущерб был восстановлен силами акимата города – новые растения высажены в кратчайшие сроки. Но акимат города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса с просьбой бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города.
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