Миллион тюльпанов посадили в этом году в Шымкенте

Городские власти Шымкента в этом году постарались на славу - посадили миллион тюльпанов, сообщает Zakon.kz

Их красотой уже можно насладиться на главных улицах города. Жители южного мегаполиса, как пишет Otyrar.kz уже оценили все старания акимата.

Однако издание напоминает, что рвать тюльпаны нельзя и за это можно получить штраф в размере 2 МРП это около 15 тысяч тенге.

Как сообщали ранее прошлой осенью в Алматы произошел вопиющий случай. Зрители фестиваля вытоптали цветочные клумбы и тем самым уничтожили почти 94 тыс. цветов на 13 млн тенге. Нанесенный ущерб был восстановлен силами акимата города – новые растения высажены в кратчайшие сроки. Но акимат города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса с просьбой бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города.