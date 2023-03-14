За риски на работе начнут доплачивать казахстанским спасателям
Фото: МЧС РК
Более 2 тыс. спасателей получат доплаты в размере до 70% от должностного оклада. Соответствующее постановление принято Правительством РК, сообщает Zakon.kz
Доплата будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ «Казселезащита», выполняющему спасательные функции.
Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей.
Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года
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