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За риски на работе начнут доплачивать казахстанским спасателям

За риски на работе начнут доплачивать спасателям в Казахстане Фото: МЧС РК
Более 2 тыс. спасателей получат доплаты в размере до 70% от должностного оклада. Соответствующее постановление принято Правительством РК, сообщает Zakon.kz

Доплата будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ «Казселезащита», выполняющему спасательные функции.

Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года

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