За риски на работе начнут доплачивать казахстанским спасателям

Фото: МЧС РК

Более 2 тыс. спасателей получат доплаты в размере до 70% от должностного оклада. Соответствующее постановление принято Правительством РК, сообщает Zakon.kz

Доплата будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ «Казселезащита», выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС РК, доплаты будет получать свыше 2 тыс. спасателей.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года Читайте также В Казахстане ужесточат наказание за фиктивный техосмотр Сенат Франции проголосовал "за" пенсионную реформу YouTube Premium запустят в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: