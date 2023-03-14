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Украинский фигурист Даниил Семко получил ножевое ранение в Москве

Фигурное катание Ранение Москва Фото: skateukraine.org
Представитель украинского фигурного катания Даниил Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением, которое он получил в районе метро, сообщает Zakon.kz.

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По данным Telegram-канала Shot, Даниил попал в Боткинскую больницу, где врачи обнаружили у спортсмена колотую рану правого бедра.

По первоначальным словам фигуриста, в районе метро "Петровский парк" он столкнулся с неизвестным мужчиной, после которого почувствовал боль в бедре и заметил ранение. По прибытии в больницу полицейских Семко изменил свои показания, якобы поцарапался, случайно зацепив чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет.

Даниил Семко родился в Одессе, а в Москве работал тренером. Он выступает в танцах на льду в дуэте с Марией Игнатьевой, пара представляет Венгрию. После этого случая украинец собирается уехать в Венгрию.

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