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Почему произошел сбой в работе казахстанских сайтов

Почему произошел сбой в работе казахстанских сайтов Фото: pixabay
14 марта в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) объяснили Zakon.kz недоступность ряда казахстанских сайтов.

Как сказано в сообщении пресс-секретаря Ерхана Таткена, 13 марта после 18:00 (по времени Астаны) были зафиксированы проблемы сети отдельных операторов связи, в результате чего ряд казахстанских доменов оказались недоступны.

"Kaznic (Казахский центр сетевой информации) провел плановые обновления DNS-записей казахстанских доменов, после чего у отдельных операторов связи возникли ошибки на кэшируюших DNS-серверах, они получили пустые записи".Пресс-служба МЦРИАП РК

В настоящее время, добавили в пресс-службе, операторы связи повторно обновляют кэширующие DNS-серверы, вышеуказанные проблемы решаются.

Кроме того, глава хостинг-провайдера Hoster Денис Сухачев также прокомментировал временную недоступность казахстанских сайтов в мобильных версиях.

По его словам, была "авария" с DNS-записями доменов.kz, задело разные сайты.

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Анастасия Московчук
МЦРИАП Казахстан
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