Минцифры сделало заявление по сбою в работе правительственных сайтов

Фото: gov4c.kz

В Казахстане восстановили работу правительственных сайтов. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Информационное сообщение ведомство опубликовало в Telegram-канале 24 января 2025 года. "Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ" включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы восстановлена", – заявили в пресс-службе МЦРИАП. Также сообщается, что восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня. "Приносим извинения за предоставленные неудобства", – заключили в пресс-службе МЦРИАП. Материал по теме Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной просьбой из-за сбоя в работе правительственных сайтов Ранее мы писали, что в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие.

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