Минцифры сделало заявление по сбою в работе правительственных сайтов
Фото: gov4c.kz
В Казахстане восстановили работу правительственных сайтов. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, передает корреспондент Zakon.kz.
Информационное сообщение ведомство опубликовало в Telegram-канале 24 января 2025 года.
"Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ" включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис цифровые документы восстановлена", – заявили в пресс-службе МЦРИАП.
Также сообщается, что восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
"Приносим извинения за предоставленные неудобства", – заключили в пресс-службе МЦРИАП.
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Ранее мы писали, что в Казахстане перестали работать правительственные сайты eGov.kz, pki.gov.kz и другие.
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