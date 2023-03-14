Бухгалтер детской больницы проиграл 109 млн тенге в казино
Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры, сообщает Zakon.kz.
По информации "Хабар 24", мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
Подсудимый частично возместил ущерб. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.
Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
В начале марта в Актобе осудили врачей за взятки от лиц с инвалидностью. Сумма взяток составила 800 000 тенге.
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