Бухгалтер детской больницы проиграл 109 млн тенге в казино

В Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.



Подсудимый частично возместил ущерб. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.



Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В начале марта в Актобе осудили врачей за взятки от лиц с инвалидностью. Сумма взяток составила 800 000 тенге.