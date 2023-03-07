В Актобе осудили врачей за взятки от лиц с инвалидностью

Будучи руководителем отдела медико-социальной экспертизы гражданка К. неоднократно получала взятки от 6 лиц с инвалидностью. Ее коллегу К. также обвинили в посредничестве во взяточничестве. Сумма взяток составила 800 000 тенге. Уголовное дело рассмотрели в суде №2, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сотрудницы получали взятки за беспрепятственное проведение медико-социальной экспертизы и установление лицам инвалидности разных групп.

Кроме того, К. получила взятку в сумме 250 000 тенге через посредника врача-эксперта К. за необоснованное установление лицу 3 группы инвалидности и выдачи соответствующей справки.

В судебном заседании подсудимые вину признали. Их вина была доказана показаниями свидетелей, заключением специалистов, медицинскими документами лиц с инвалидностью.

Прокурор просил назначить наказание К. за получение взятки в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, а К. за посредничество штраф в размере 10-кратной суммы взятки.

Приговором суда гражданки признаны виновными. За получение взятки К. назначили штраф в размере 35-кратной суммы взятки, то есть 36 750 000 тенге, а за посредничество К. назначен штраф в размере 10-кратной суммы взятки, то есть в сумме 2 500 000 тенге.



Осужденные лишены право занимать определенные должности. Приговор суда не вступил в законную силу.

9 февраля стало известно, что чиновников из подразделения Минздрава подозревают в получении взятки.





