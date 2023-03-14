Названы лучшие виды спорта для занятий весной

Весной многие решают заняться спортом, чтобы подготовить фигуру к лету. Однако не всем хочется идти в тренажерный зал. Отличной альтернативой становятся занятия на улице, сообщает Zakon.kz.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин посоветовал больше кататься на велосипеде. Многие предпочитают именно такой вид досуга в вечернее время.

Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней "спячки". Бег способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма. При этом необходимо подобрать правильную обувь и изучить правильную технику бега.

Также принесут пользу прыжки на скакалке на свежем воздухе. По словам тренера, такая тренировка займет мало времени и подарит положительные эмоции, пишет РИАМО.

Изменения в походке человека могут стать признаком серьезной болезни, отмечают эксперты.

