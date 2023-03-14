Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Названы лучшие виды спорта для занятий весной

спорт, фитнес Фото: pixabay
Весной многие решают заняться спортом, чтобы подготовить фигуру к лету. Однако не всем хочется идти в тренажерный зал. Отличной альтернативой становятся занятия на улице, сообщает Zakon.kz.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин посоветовал больше кататься на велосипеде. Многие предпочитают именно такой вид досуга в вечернее время.

Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней "спячки". Бег способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма. При этом необходимо подобрать правильную обувь и изучить правильную технику бега.

Также принесут пользу прыжки на скакалке на свежем воздухе. По словам тренера, такая тренировка займет мало времени и подарит положительные эмоции, пишет РИАМО.

Изменения в походке человека могут стать признаком серьезной болезни, отмечают эксперты. 

Читайте также

Изменения в походке человека могут стать признаком серьезной болезни

Какие продукты могут серьезно навредить здоровью детей и подростков

Эксперт назвала признаки весеннего обострения

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления