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Овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника

Овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника Фото: unsplash
В Западно-Казахстанской области цены на социально значимые продукты снизили благодаря мониторингу областного департамента Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

В рамках Комиссии по расследованию посреднических схем при реализации социально значимых продовольственных товаров Департаментом АФМ по ЗКО совместно с акиматом региона проводится аналитическая работа по установлению излишних посредников.

Овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника

Фото: Telegram/afm_rk

"В конце прошлого года в ходе анализа установлен факт излишнего посредничества при реализации овощей в 18 магазинах сети крупного супермаркета области, в котором приобретают продукцию большинство жителей региона. Предприниматель реализовывал овощную продукцию в данной сети супермаркетов через аффилированного с ним посредника".Пресс-служба АФМ РК

В результате проведенной профилактической работы производитель стал реализовывать продукцию напрямую в сеть супермаркетов Западно-Казахстанской области.

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АФМ РК Западно-Казахстанская область
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